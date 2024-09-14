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Новости ТСН 13 сентября. Новый обмен пленными, атака на Одессу и Конотоп, состояние энергосистемы

Новости ТСН 13 сентября. Новый обмен пленными, атака на Одессу и Конотоп, состояние энергосистемы

Новости ТСН 00:00 14 сентября. Метро заработало, последствия атаки Одессы, победа Магучих

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на пятницу, 13 сентября 2024, от ТСН.

       

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