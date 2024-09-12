Новости ТСН 14:00 12 сентября. В Киеве авто нырнуло под асфальт. В Омске горит танковый завод

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 12 сентября 2024 года, в обзоре ТСН: - Обстрел Конотопа. Количество пострадавших возросло до 14. - На Харьковщине в Боровой из-под завалов спасли женщину, по дому которой россияне ударили утром. - Россияне запустили по Черниговщине рой дронов и две баллистические ракеты. - Отключения электричества возвращаются. - На России в Омске работает военный завод «Омскктрансмаш», который производит гусеницы для тяжелой бронетехники. - Минус российский самолет! СУ-30СМ упал в Черное море - подтверждено ГУР. - Удары вглубь России - когда союзники снимут ограничения и предоставят дальнобойное оружие? - Прорыв канализации в Киеве. Улицу залило сточными водами, авто нырнуло под асфальт. - Кровать из шин и «недосягаемые» картины - в Харькове открыли художественную выставку в бомбоубежище. - Розы - как символ уничтоженного Бахмута - высадили в Днепре. - В Киеве возобновила работу синяя ветка метрополитена. Ее частично перекрыли 9 месяцев назад, потому что подземные воды подтопили тоннель.