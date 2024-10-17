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Новости ТСН 14:00 17 октября. Зеленский в Брюсселе, смертельная авария и стычка в храме

Новости ТСН 14:00 17 октября. Зеленский в Брюсселе, смертельная авария и стычка в храме

Битва со скамейками и со слезоточивым газом! Чем закончилась массовая потасовка в храме?

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 17 октября 2024, в обзоре ТСН.

   

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