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Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком

Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком

Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком

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Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 18 октября 2024, в обзоре ТСН.

  

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