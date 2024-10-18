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Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком
Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком
Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком
Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком
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Новости ТСН 14:00 18 октября. Массированная атака БПЛА и жестокое избиение в Хмельницком
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Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 18 октября 2024, в обзоре ТСН.
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