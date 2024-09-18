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Новости ТСН 14:00 18 сентября. Убийство на АЗС в Киеве! Атака "Шахедов"! Наводнения в Европе!

Новости ТСН 14:00 18 сентября. Убийство на АЗС в Киеве! Атака "Шахедов"! Наводнения в Европе!

Новости ТСН 14:00 18 сентября. Убийство на АЗС в Киеве! Атака «Шахедов»! Паводки в Европе!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 18 сентября 2024 года, в обзоре ТСН.

     

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