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Новости ТСН 14:00 2 октября. Уход ВСУ из Угледара, расстрел военнополых и США пригрозили Ирану

Новости ТСН 14:00 2 октября. Уход ВСУ из Угледара, расстрел военнополых и США пригрозили Ирану

Новости ТСН 14:00 2 октября. Отход ВСУ из Угледара, расстрел военнослужащих и США пригрозили Ирану

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Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 2 октября 2024, в обзоре ТСН.

    

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