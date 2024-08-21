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Новости ТСН 14:00 21 августа. Ситуация на Курщине, ратификация Римского устава и смерть от пчел

Новости ТСН 14:00 21 августа. Ситуация на Курщине, ратификация Римского устава и смерть от пчел

Новости ТСН 14:00 21 августа. Ситуация на Курщине, ратификация Римского статута и смерть от пчел 

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00 21 августа 2024, в обзоре ТСН.

  

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