Новости ТСН 14:00 23 октября. Готовили теракт в Киеве, деньги для Украины и продвижение врага

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 23 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Оккупанты захватили Новосадово, а также продвинулись на Харьковщине, - «Дип-стейт». - Северо-корейские войска могут уже сегодня прибыть в Курскую область, - ГУР. - В Черкассах вражеские дроны повредили здание автовокзала и частное предприятие. - Сумы оправляются после серии мощных ударов врага. - Готовили кровавый теракт в столице. Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали двух агентов российской ГУР - Великобритания выделяет 155 миллионов долларов на морскую коалицию для Украины. - Помощь от МВФ. Около миллиарда долларов уже поступили в Украину. - Медико-социальные экспертные комиссии будут ликвидированы до 31-го декабря этого года. - ВАКС должен был рассмотреть апелляцию руководительницы Хмельницкой МСЭК, но заседание перенесли. Почему? - Команда Трампа подала официальную жалобу на британских лейбористов из-за поддержки Камалы Харрис.