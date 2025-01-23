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Новости ТСН 14:00 23 января. Срочно! Уже 45 пострадавших в Запорожье! Новые пожары в США!

Новости ТСН 14:00 23 января. Срочно! Уже 45 пострадавших в Запорожье! Новые пожары в США!

Новости ТСН 14:00 23 января. Срочно! Уже 45 пострадавших в Запорожье! Новые пожары в США!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14.00, 23 января 2025 года, в обзоре ТСН.

     

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