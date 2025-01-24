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Новости ТСН 14:00 24 января. Вся страна на ушах! Избиение школьницы в Киеве и новые выходки Орбана!

Новости ТСН 14:00 24 января. Вся страна на ушах! Избиение школьницы в Киеве и новые выходки Орбана!

История любви, которая растрогает каждого: девушка ставит бойца на ноги бок о бок с врачами

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14.00, 24 января 2025 года, в обзоре ТСН.

  

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