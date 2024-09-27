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Новости ТСН 14:00 27 сентября. Российский шахед в Румынии и атака на серверы РФ

Новости ТСН 14:00 27 сентября. Российский шахед в Румынии и атака на серверы РФ

Новости ТСН 14:00 27 сентября. Российский шахед в Румынии и атака на российские серверы

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 27 сентября 2024, в обзоре ТСН.

       

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