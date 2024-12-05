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Новости ТСН 14:00 5 декабря. Расследование в Южной Корее! Удар по Херсонщине!

Новости ТСН 14:00 5 декабря. Расследование в Южной Корее! Удар по Херсонщине!

Новости ТСН 14:00 5 декабря. Расследование в Южной Корее! Удар по Херсонской области!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 5 декабря 2024, в обзоре ТСН.

    

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