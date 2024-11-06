Новости ТСН 14:00 6 ноября. Срочно из США! Трамп победил на выборах! Продолжение мобилизации

Новости Украины и мира по состоянию на 14:00, 6 ноября 2024 года, в обзоре ТСН: - Золотая эпоха для Соединенных Штатов и мир без войн. Так окрестил Дональд Трамп результаты исторического волеизъявления. - Есть ли реакция на результаты выборов от действующего президента США Джо Байдена и от самой Камалы Харрис? - Кто уже поздравил Дональда Трампа с победой на выборах? - Республиканцы впервые за четыре года будут контролировать Верхнюю палату Парламента Соединенных Штатов. Ключевыми для них стали победы в штатах Огайо и Западной Вирджинии. - До 8 возросло количество погибших в Запорожье, еще 25 человек получили ранения. Оккупанты попали по объекту инфраструктуры накануне утром. - Первый бой с войсками Северной Кореи! Они пытались прорвать оборону ВСУ под Курском, сообщает Нью-Йорк Таймс. - Сразу с Севера и с Востока россияне атакуют в сторону Боровой, на Харьковщине. Репортаж Александра Моторного с передовой. - Президент продлил военное положение и мобилизацию еще на 90 дней. Владимир Зеленский подписал законы, которые еще 29 октября приняла Верховная Рада. - Дроны-камикадзе ГУР поразили вражеские корабли в Каспийском море. - Фейерверки во время воздушной тревоги. В Чернигове 35-летний мужчина громко праздновал свой день рождения. Что ему грозит? - Блэкаут им больше не грозит. Кабмин расширил список тех, кому запретили выключать электроэнергию. Кто попал в обновленный перечень.