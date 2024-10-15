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Новости ТСН 16:00 15 октября. Обстрел Николаева, новации для беженцев и отопление не для всех

Новости ТСН 16:00 15 октября. Обстрел Николаева, новации для беженцев и отопление не для всех

Новости ТСН 16:00 15 октября. Обстрел Николаева, новации для беженцев и отопление не для всех

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 15 октября 2024, в обзоре ТСН.

   

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