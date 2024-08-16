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Новости ТСН 16:00 16 августа. Миллионы долларов на ухилянтах, Искандеры по Днепру, Покровск эвакуируют

Новости ТСН 16:00 16 августа. Миллионы долларов на ухилянтах, Искандеры по Днепру, Покровск эвакуируют

Он умер, но дал жизнь четырем: донор спас людей!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 16 августа 2024 года, в обзоре ТСН

        

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