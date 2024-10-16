Новости ТСН 16:00 16 октября. План победы! Полная эвакуация из Купянска! Предатель в «Укрэнерго»!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 16 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - План победы представил президент Зеленский в Верховной Раде: 5 пунктов, 3 тайных приложения. Что в нем? - Зачистили 400 гектаров лНовости ТСН 16:00 16 октября. План победы! Полная эвакуация из Купянска! Предатель в «Укрэнерго»!ису и уничтожили почти полк оккупантов на Харьковщине - подразделения ГУР «Артан», «Кракен» и «Международный легион» провели успешную спецоперацию. - Российских бойцов для штурмов готовят на полигонах неподалеку от линии соприкосновения. Силы обороны поразили один из таких. - Харьков живет в ритме тревог. Власти объявили обязательную эвакуацию для всех гражданских из Купянска и еще трех соседних общин. Рассказ Виктории Стрельцовой, которая пережила тревожную ночь. - Теперь они могут летать быстрее и выше: Россия модернизировала ударные «Шахеды», пишут в Институте исследования войны. - Верните наших детей, мужей, отцов домой! С такой просьбой на Майдан Независимости в Киеве вышли более 200 родных военнопленных и без вести пропавших. - Военные Северной Кореи уже есть на российско-украинской войне, говорит Дмитрий Жмайло, соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества. - СБУ задержала чиновника «Укрэнерго», который «сливал» информацию о последствиях ударов по украинским энергообъектам. Как его накажут? - Не будут скупиться на войну и в следующем году - в России опубликовали проект бюджета на 2025 год. За день будут тратить 274 миллиона долларов. - Пообещали, но не выполнят - Франция таки не сможет обеспечить объем помощи Украине, о котором заявляла ранее. - 10 суток бродил по горам, несколько последних дней без еды и воды. На Закарпатье спасатели нашли в высокогорье обессиленного туриста. - Настоящая зима пришла в Карпаты: на горе Поп Иван ударил мороз и держится снег. Какой прогноз украинских синоптиков?