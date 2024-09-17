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Война
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Проспорт
Леди
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Новини ТСН 14:00 17 вересня. Масований авіаудар по Сумах, наслідки повеней і на канаті через Босфор
Новини ТСН 14:00 17 вересня. Масований авіаудар по Сумах, наслідки повеней і на канаті через Босфор
Новини ТСН 14:00 17 вересня. Масований авіаудар по Сумах, наслідки повеней і на канаті через Босфор
Вода рвет плотины и дамбы! Затапливает все новые города!
Сюжеты выпуска
Вода рвет плотины и дамбы! Затапливает все новые города!
Ударили «шахедами» ночью, утром - добивали КАБами! Сумы под массированным ударом
Количество пожаров на Киевщине зашкаливает! Дышать все труднее
Новости ТСН 14:00 17 сентября. Массированный авиаудар по Сумах, последствия наводнений и на канате через Босфор
Новини України та світу станом на 14:00, 17 вересня 2024 року, в огляді ТСН
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