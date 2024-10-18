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Новости ТСН 16:00 18 октября. Резонансные заявления Залужного и извержения вулкана в Японии

Новости ТСН 16:00 18 октября. Резонансные заявления Залужного и извержения вулкана в Японии

Новости ТСН 18:00 18 октября. Зеленский испугал Орбана! Избиение в общежитии! Эвакуация!

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Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 18 октября 2024, в обзоре ТСН.

   

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