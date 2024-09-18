Новости ТСН 16:00 18 сентября. Скандал в парламенте – трибуну заблокировали! Давняя травма Светолиной!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 18 сентября 2024 года, в обзоре ТСН: - Кропивницкий оправляется от атаки дронов. «Шахеды» попали в жилой сектор. 41-летний мужчина погиб, пожилая женщина - ранена. - Самая масштабная атака КАБами по Запорожской области за последние несколько месяцев. Только по Камышеватской громаде 8 бомб. 2 человека погибли. - 15 атак удалось остановить украинским воинам неподалеку Торецка. Враг пытался прорваться вблизи Щербиновки, Дачного и Нелиповки. - Украина уже установила место, где россияне мечом казнили украинского военнопленного. - С начала полномасштабного вторжения зафиксировано уже более 136 тысяч казней украинских военнопленных - Офис генпрокурора. - Застрелил водителя, а потом сбежал на его машине. В Киеве камера зафиксировала убийство на заправке. Что уже выяснили правоохранители? - Скандалом и заблокированной трибуной завершилось сегодняшнее заседание парламента. Депутаты провалили голосование дерусификации более 300 населенных пунктов. - Приказ о запрете мобилизации мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное, должно уже на днях выдать Министерство обороны Украины. - Первые случаи мародерства и эвакуация людей на военных машинах амфибиях. Паводки не отступают из центра и востока Европы и уже унесли жизни по меньшей мере 21 человека. - Серия поджогов во Львове. Восемь возгораний ночью, а на рассвете масштабный пожар в здании бывшего кинотеатра «Колокол». Какие версии поджогов? - Свои выступления в этом сезоне закончила, по состоянию здоровья, пишет украинская теннисистка Элина Свитолина. - Спасти лося в центре столицы - такая задача сегодня была у правоохранителей и зоозащитников Киева. Детали спецоперации от Ирины Коваленко.