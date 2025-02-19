Новости ТСН 16:00 19 февраля. Жесткий ответ Зеленского Трампа. Обстрел медиков в Херсонской области

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 19 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. - Америка не давала Украине 500 миллиардов долларов. Ночные заявления Трампа опровергал во время пресс-конференции Владимир Зеленский. - Доверяют Президенту Зеленскому 57% украинцев, не доверяют - 37% - опрос КМИС. - Франция второй раз за 3 дня созывает экстренный саммит по Украине и безопасности Европы. Что на повестке дня? - 4 раненых, в том числе и ребенок. Последствия ночной атаки по Одессе - там восстанавливают свет и отопление. - 8 медиков пострадали в Белозерской общине на Херсонщине. В амбулаторию прилетел дрон. - Очереди к медикам на Днепропетровщине. Мобильная бригада спасает людей в прифронтовой Покровской ОТГ. - Как будем восстанавливать саркофаг над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. Эксклюзив ТСН от самой арки Укрытия. - Папа Римский в критическом состоянии и уже заявил близким, что он в предчувствии смерти.