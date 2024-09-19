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Новости ТСН 16:00 19 сентября. Грузовик против моста, битва за свет и важные заявления от ЕС

Новости ТСН 16:00 19 сентября. Грузовик против моста, битва за свет и важные заявления от ЕС

Новости ТСН 16:00 19 сентября. Грузовик против моста, битва за свет и важные заявления от ЕС

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 19 сентября 2024 года, в обзоре ТСН.

  

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