Новости ТСН 16:00 2 октября. Кадровые перестановки в разведке и протест в Италии

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 2 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Украинские подразделения выводят из Угледара, чтобы сохранить личный состав и боевую технику - официально сообщило ОСУВ «Хортица». - Расстрел военнослужащих: беспилотник снял очередное преступление оккупантов. Генпрокуратура расследует дело. - В Херсоне сегодня день траура по погибшим в результате вчерашней российской атаки. Председатель ОВА Александр Прокудин говорит - сегодня снова был обстрел. - Из-за российской агрессии этим летом в Украине погибли почти 600 гражданских - отчет Комитета ООН по правам человека. - Правозащитники и общественные активисты провели мониторинг укрытий в десяти городах Украины. Какие результаты? - В Службе внешней разведки кадровые ротации. Каковы причины изменений? - Правительство разрешило военным частям призывать добровольцев в обход ТЦК. - Послы ЕС сегодня согласовали режим санкций в отношении гибридных угроз со стороны Москвы. Когда начнут действовать санкции? - Украинка Анна Петренко устроила протест на цирковом фестивале в Италии. В жюри конкурса был Максим Никулин, который поддерживает вторжение в Украину. - На празднование Рош ха-Шана в Умань уже прибыло почти 30 тысяч паломников. Какой путь преодолевали паломники? - Кинофестиваль «Молодость» открылся в немецком Гамбурге. Какое кино будут показывать - репортаж Натальи Фибриг.