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Новости ТСН 16:00 20 августа. Ситуация на Тернопольщине, успех ВСУ на Курщине и ненастье на Волыни

Новости ТСН 16:00 20 августа. Ситуация на Тернопольщине, успех ВСУ на Курщине и ненастье на Волыни

Не выходить на улицу! В Тернополе никак не потушат резервуар с горючим, куда попали россияне

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Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 20 августа 2024 года, в обзоре ТСН

    

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