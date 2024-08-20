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Новости ТСН 16:00 20 августа. Ситуация на Тернопольщине, успех ВСУ на Курщине и ненастье на Волыни
Новости ТСН 16:00 20 августа. Ситуация на Тернопольщине, успех ВСУ на Курщине и ненастье на Волыни
Новости ТСН 16:00 20 августа. Ситуация на Тернопольщине, успех ВСУ на Курщине и ненастье на Волыни
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То ли ураган, то ли смерч! Волынью прокатилась мощная непогода
Новости ТСН 16:00 20 августа. Ситуация на Тернопольщине, успех ВСУ на Курщине и непогода на Волыни
Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 20 августа 2024 года, в обзоре ТСН
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