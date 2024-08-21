Новости ТСН 16:00 21 августа. Удар вражеского дрона по авто ГСЧС! Последняя речь Байдена-президента!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, среды, 21 августа 2024 года, в обзоре ТСН: - День траура в Кушугумской общине в Запорожье. Накануне россияне атаковали детское кафе в селе Малокатериновка. Сегодня к медикам родители привезли еще трех несовершеннолетних с контузиями. - Оккупанты обстреляли Казачью Лопань на Харьковщине. Попали в сельсовет. Под завалами могут быть люди. Сохраняется угроза повторных ударов. - В Донецкой области продолжается эвакуация населения из-за сложной ситуации с безопасностью. Репортаж Натальи Нагорной из Покровска и Мирнограда. - Вблизи Украинской российский FPV-дрон атаковал эвакуационное авто ГСЧС. Внутри находились спасательная группа и трое гражданских. Люди уцелели. - Верховная Рада ратифицировала Римский статут. Какие перспективы для Украины это открывает - объяснили в МИД. - На съезде Демократической партии США Джо Байден подчеркнул - ни он, ни вице-президент Харрис никогда не склонятся перед Путиным. - В Тернополе до сих пор просят соблюдать рекомендандации медиков - горожанам советуют не гулять на улице и закрывать окна. - Охотились на производства беспилотников. На Днепропетровщине СБУ разоблачила агентурную группу, выполнявшую задание ФСБ.