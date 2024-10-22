Категория
ТСН.Спецвыпуск
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новости ТСН 16:00 22 октября. Скандал в Киевсовете, миллионы на уклонистах и ожидание первого снега

Дата публикации
Просмотры
261
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 22 октября 2024, в обзоре ТСН.

    

Похожие темы:

Следующая публикация