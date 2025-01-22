Новости ТСН 16:00 22 января. Предохранение главного психиатра ВСУ и подозреваемого в издевательстве над ребенком

Новости Украины и мира по состоянию 16.00, 22 января 2025 года, в обзоре ТСН специально для зрителей YouTube. - Прокуроры просят содержания под стражей или более 49 млн залога главному психиатру ВСУ. - 2 месяца под стражей без права на залог - в Белоцерковском суде избрали меру пресечения главному подозреваемому в издевательстве над несовершеннолетней. - В Сумах ударный дрон попал в жилую двухэтажку. Пострадали три человека, среди них 5-летний ребенок. - В Курской области ССО в 8-часовом бою ликвидировали 21 и ранили 40 бойцов КНДР. - Израиль может передать Украине захваченное ЦАХАЛом российское оружие - пишет посол Украины Евгений Корнийчук. - Окончание войны в Украине будет официальной политикой США - заявил новый Госсекретарь Марко Рубио. - Переговоры по первому кластеру в рамках вступления Украины в ЕС планируют открыть уже этой весной - сообщила посол ЕС в Украине Катарина Матернова. - Почти 900 тысяч гривен со счета без вести пропавшего военного украл житель города Самар Днепропетровской области. Как его накажут? - Ветеранов, которые получили травмы или ампутации на войне, приглашают научиться кататься на лыжах и не только. Куда обращаться? - Украинцы выходят на символические акции в день Соборности в разных странах мира.