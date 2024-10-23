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Новости ТСН 16:00 23 октября. Что будет вместо МСЭК? У Повалий конфисковали авто! Школьная реформа!

Новости ТСН 16:00 23 октября. Что будет вместо МСЭК? У Повалий конфисковали авто! Школьная реформа!

Новости ТСН 16:00 23 октября. Что будет вместо МСЭК? У Повалий конфисковали авто! Школьная реформа!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 23 октября 2024, в обзоре ТСН.

         

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