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Новости ТСН 16:00 23 января. Расстрел пленных, атака на Запорожье и рейд полиции по стране

Новости ТСН 16:00 23 января. Расстрел пленных, атака на Запорожье и рейд полиции по стране

Новости ТСН 16:00 23 января. Расстрел пленных, атака на Запорожье и рейд полиции по стране

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16.00, 23 января 2025 года, в обзоре ТСН.

  

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