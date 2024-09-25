Новости ТСН 16:00 25 сентября. Пуля в конверте для Фицо и штурмы Угледара сейчас

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 25 сентября 2024 года, в обзоре ТСН: - Авиаудар по Харькову: спасатели достали из-под завалов тело женщины. 4 погибших, 36 раненых - Авиабомбы по частному сектору Запорожья: семеро пострадавших, из-под завалов вытащили трех человек - Россияне штурмуют Угледар малыми группами, город сравнивают с землей артиллерией и КАБами - Будут ли мобилизовать мужчин до 25 лет и после 50: разъяснение Сухопутных войск - Заседание Генассамблеи ООН: о чем говорили Украина, США и Китай? - Трамп обещает вывести США из войны в Украине, если станет президентом - Пуля для Фицо: премьеру Словакии прислали пакет с намеком? - Люксовые авто в обход санкций: как приспешники Путина пополняют свои автопарки «запрещенными» машинами - Предохранитель против будущих войн: Украина запустила денежный механизм - Хотел развестись, зато - поженились: история любви ветерана и его несокрушимой жены