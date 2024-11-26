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Новости ТСН 16:00 26 ноября. Сгорело много авто — РФ устроила по СТО в Сумах. Операция ГУР

Новости ТСН 16:00 26 ноября. Сгорело много авто — РФ устроила по СТО в Сумах. Операция ГУР

Новости ТСН 16:00 26 ноября. Сгорело много авто - РФ ударила по СТО в Сумах. Операция ГУР

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Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 26 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

          

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