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Новости ТСН 16:00 27 августа. Траур в городах! Пресс-конференция Зеленского!

Новости ТСН 16:00 27 августа. Траур в городах! Пресс-конференция Зеленского!

Действует план перехвата! Мужчина в упор стрелял в военных в Луцке!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16.00 вторника, 27 августа 2024 года, в обзоре ТСН

    

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