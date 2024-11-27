Новости ТСН 16:00 27 ноября. Скандал с Маском и пункты несокрушимости вернулись и фронт «горит»

Новости Украины и мира по состоянию 16:00 27 ноября 2024 года, в обзоре ТСН. - Враг сосредотачивает основные усилия на Покровском, Кураховском и Времовском направлениях. - Бойцы 42 ОМБР показали, как сейчас выглядит городок Торецк в Донецкой области - На Токмакском отрезке фронта в Запорожье оккупанты не оставляют попыток срезать весь Роботинский выступ. - Байден предлагает Конгрессу США одобрить дополнительное финансирование помощи Украине на 24 миллиарда долларов. - Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии. Во главе - президент уже второй раз - Урсула фон дер Ляйен. - Германия выделила 65 миллионов евро на восстановление энергетики Украины. Увеличение помощи в следующем году обсуждает Норвегия. - Подразделения ГСЧС в Украине уже развернули более 700 пунктов несокрушимости. - Ведущий архитектор оценил состояние казацкой усадьбы Покорщина на Черниговщине.