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Новости ТСН 16:00 3 сентября. Последствия удара по Полтаве

Новости ТСН 16:00 3 сентября. Последствия удара по Полтаве

Из-под завалов в Полтаве достают людей! Что известно об ударе по городу на 16:00, 3 сентября

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Новости Украины и мира по состоянию на 16.00, 3 сентября 2024 года, в обзоре ТСН

    

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