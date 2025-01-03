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Новости ТСН 16:00 3 января. Приднестровье без электричества! Массовое ДТП в Казахстане

Новости ТСН 16:00 3 января. Приднестровье без электричества! Массовое ДТП в Казахстане

Новости ТСН 16:00 3 января. Приднестровье без электричества! Массовое ДТП в Казахстане

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 3 января 2025 года, в обзоре ТСН.

    

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