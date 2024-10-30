Новости ТСН 16:00 30 октября. Фицо оконфузился со Скабеевой! Удар по главному символу Харькова!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 30 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Здание Госпрома в Харькове планируют восстановить как можно быстрее. Какие повреждения имеет здание - о предварительных выводах экспертов Виктория Стрельцова расскажет. - 19-я атака на Киев в октябре. От обломков сбитых Шахедов в Соломенском районе в многоэтажке вспыхнул пожар. Врачи оказали помощь десятку людей, среди них - девочка-школьница. - Оккупанты продвигаются в Донецкой области. По информации «DeepState», враг явно оккупировал Богоявленку и Новоукраинку на Угледарском направлении. - Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и хорватская компания DOK-ING подписали соглашение о производстве беспилотников, которые будут сопровождать танки на поле боя. - Словацкий премьер Роберт Фицо дал интервью подсанкционной российской пропагандистке Ольге Скабеевой. О чем рассказывал? - МО упрощает возврат имущества военнослужащим - после службы нужно будет возвращать только бронежилет и каску. Об этом написал Рустем Умеров. - Действующих руководителей МСЭК не допустят к работе в обновленной системе врачебных комиссий. Другие же врачи смогут податься на работу в медучреждения с нового года, но при определенных условиях. - НМТ, а не ВНО проведут и в 2025 году. Абитуриенты будут сдавать три обязательных предмета - украинский язык, математику и историю Украины. - 11-классница Александра Кротова создала приложение для туристов. Какие его особенности?