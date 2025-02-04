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Новости ТСН 16:00 4 февраля. Удар по Изюму, автопарк на миллионы и угроза землетрясения

Новости ТСН 16:00 4 февраля. Удар по Изюму, автопарк на миллионы и угроза землетрясения

Ужас в Изюме! Кадры из эпицентра шокируют! Последняя информация из города

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 3 февраля 2025 года, в обзоре ТСН.

  

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