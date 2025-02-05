Новости ТСН 16:00 5 февраля. Теракты возле ТЦК в Хмельницкой области и в Ровно и стрельба в Европе 

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 5 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. - В Хмельницкой области в Каменце-Подольском, прогремел взрыв возле здания ТЦК - СБУ заявило, что теракт в Ровенском ТЦК устроили россияне, взорвав завербованного агента - Россияне обстреливают украинские прифронтовые регионы. - Уникальный тренажер для охоты на шахедов. - Стрельба в центре Брюсселя - «Худшая массовая стрельба в истории Швеции» - возросло количество погибших во время нападения в одной из школ страны. - Одиозный нардеп Николай Тищенко прибыл в Днепр, где его судят за нападение на ветерана спецподразделения Кракен. - Жгли авто и бросали гранаты во двор - двух депутатов и криминального авторитета задержали за вымогательство на Днепропетровщине. - Искусственный интеллект - в правительстве, Дии, образовании и на передовой. В Украине появился центр, который будет отвечать за интеграцию ИИ в работу государства. - На Киевщине удалось спасти новорожденного малыша, которого оставили на морозе родители. Их привлекут к ответственности. - Несмотря на то, что в Украину пришла зима, да еще и с арктическим холодом, мерзнуть в квартирах не придется