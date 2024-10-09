Новости ТСН 16:00 9 октября. Новация с мобилизацией юношей! Скандал с еще одной МСЭК!

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00 среды, 9 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - Ограниченно годных юношей до 25 лет больше не будут мобилизовать. Верховная Рада приняла соответствующее решение и убрала законодательную коллизию. - Харьков россияне продолжают терроризировать авиабомбами. Накануне город пережил две волны атак. Погибли два человека, еще более 30 - ранены. - Пять человек пострадали в Одесской области. Регион вновь атаковали вражеские дроны. - «Хлопок» под российским городом Карачев в Брянской области. Прошлой ночью там детонировал арсенал главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ. - Продолжается операция украинских войск в Курской области России. Авиация врага сравнивает с землей свои же села и города. За минувшие сутки российские самолеты нанесли 10 ударов КАБами по собственной территории. - Оккупационные войска зашли в Торецк. Сейчас в городской застройке уже идут уличные бои, - председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. - Судьи Международного уголовного суда рассматривают дело в отношении Монголии, которая, несмотря на обязательства, не арестовала Путина. Какие возможные последствия? - 17 тысяч долларов - за группу инвалидности. В Ровно разоблачили трех женщин, которые по договоренности с врачами поставили на поток торговлю инвалидностью. - 1,5 миллиона долларов на рабочем месте и незадекларированные объекты недвижимости. Следователи ГБР обыскали депутата Хмельницкого городского совета. - Пожарные лестницы, спасатели со спецоборудованием и предупреждения для работников на нескольких языках - все это сегодня происходило в главном офисе 1+1 media. Чем все закончилось? - Нобель - за белок. Сразу два открытия в этом году получили Нобелевскую премию по химии, одно - за совершенно новые виды белков, второе - за прогнозирование сложных структур белков с помощью модели искусственного интеллекта.