Категория
ТСН.Спецвыпуск
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Новости ТСН 16:00 за 29 января. Продвижение врага, трагедия на празднике и эксосужденные в ВСУ

Новости ТСН 16:00 за 29 января. Продвижение врага, трагедия на празднике и эксосужденные в ВСУ

Новости ТСН 18:00 за 29 января. Химическое оружие против ВСУ, отравление Фицо и переезд «Моны Лизы»

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16.00, 29 января 2025 года, в обзоре ТСН.

   

Похожие темы:

Следующая публикация