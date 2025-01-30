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Новости ТСН 16:00 за 30 января. Жуткие кадры по грустям и протестам в Германии!

Новости ТСН 16:00 за 30 января. Жуткие кадры по грустям и протестам в Германии!

Новости ТСН 16:00 за 30 января. Жуткие кадры из Сум и протесты в Германии!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16:00, 30 января 2025 года, в обзоре ТСН.

  

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