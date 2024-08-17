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Новости ТСН 16 августа. Продвижение ВСУ на Курщине, рекорд пленных, диверсии в Германии

Новости ТСН 16 августа. Продвижение ВСУ на Курщине, рекорд пленных, диверсии в Германии

Новости ТСН 00:00 17 августа. Днепропетровщина под баллистической атакой, отравление воды в Германии

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Новости Украины и мира по состоянию на 23:00, 16 августа 2024 года, в обзоре ТСН

          

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