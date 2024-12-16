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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН 16 декабря. Суд над взрывателем из Днепра! Сирия в огне! Новые санкции против РФ!
Новости ТСН 16 декабря. Суд над взрывателем из Днепра! Сирия в огне! Новые санкции против РФ!
Новости ТСН 16 декабря. Суд над взрывателем из Днепра! Сирия в огне! Новые санкции против РФ!
Медик из Азовстали о годах в неволе в России!
Сюжеты выпуска
Медик из Азовстали о годах в неволе в России!
Новости ТСН день 16 декабря. Суд над подрывником из Днепра! Издевательства над бойцами 211 бригады!
Как получить вторую тысячу от государства? Все о правительственном проекте «Е-книга»
Что показал первый день с новыми графиками обесточивания
Страшные издевательства руководства над военными 211 бригады!
Признался, но вину не признал! Что на суде рассказал подрывник из Днепра?
Курские оборотни: россияне с украинскими корнями в Судже не хотят говорить по-русски
Форум «Право и справедливость»: как Украина и партнеры противодействуют агрессору
Война, потери и любовь: боец Азова и снайперш стали супругами
Цены не остановятся: почему товары и дальше будут дорожать?
Орбан мира: вместо Медведчука 5-летней давности теперь глава Венгрии
Будут ли мобилизовывать 18-летних? Украина ответила на заявления ЕС
Сирия в огне! Израиль воспользовался ситуацией, пока Асад убегал с тоннами денег
Новости ТСН 16:00 16 декабря. Подрывник рассказал о деталях теракта в Днепре! Церковь в память о сыне
В Национальном университете имени Тараса Шевченко открыли многофункциональное укрытие
Новости ТСН 15:00 16 декабря. Израиль демилитаризирует Сирию! Снизят ли мобилизационный возраст?
Срочно! Вместо краски оказалась взрывчатка! Подрывник рассказал о деталях теракта в Днепре
Почему БАДы опасны и как отличить «черные» добавки от качественных
История, которая шокирует каждого! Незрячий экскурсовод из Нежина разрывает соцсети
ТСН новости 14:00 16 декабря. Новые санкции против РФ и Китая! Заявления команды Трампа! Реестр животных
«Костя бы не терпел московского батюшку": мать построила церковь в память о сыне
ЕС одобрил очередной 15-й пакет санкций против России! Под «раздачу» попал и Китай?
Дочь погибшего воина построила ферму и вошла в рейтинг ста влиятельных женщин
«Зрады» нет! Член Совета НБУ о новых лимитах бесконтрольных денежных операций
Ураган унес сотни жизней на Майотте! Местные сравнивают его с ядерной войной!
ТСН новости 13:00 16 декабря. Скандал с Папой Римским! Ураган века! Импичмент в Корее
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Папа Римский назвал украинцев и россиян двоюродными братьями
Врачи из Мариуполя воссоединились в Днепре: истории спасения, которые вы должны услышать
«Папа, я хорошо учусь": письма маленького сына отцу в плен - готовьтесь плакать!
Подрыв отделов полиции на Харьковщине: правоохранители задержали двух подростков!
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Жаркий «корпоратив» для россиян! Разведчик рассказал о ситуации на Сумщине
Первые 200-е среди северокорейцев: подробности от военного обозревателя
В смертельном ДТП на Львовщине погибла дочь телеведущей - жуткие подробности
Тонны взрывчатки прилетели по Харьковщине! Репортаж с места ожесточенных боев
Эта новость всколыхнула Украину! Домашних животных придется регистрировать уже с 2025?
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Будущий советник Трампа назвал войну в Украине «человеческой мясорубкой» - подробности
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ТСН новости 12:00 16 декабря. Новые подробности автокатастрофы вблизи Львова! Израиль ударил по Сирии!
Новости Украины и мира по состоянию на 16 декабря 2024, в обзоре ТСН.
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