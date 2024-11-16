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Новости ТСН 16 ноября. Массированная атака дронами! Ужас в интернатах! Ситуация на фронте

Новости ТСН 16 ноября. Массированная атака дронами! Ужас в интернатах! Ситуация на фронте

На Оболони повреждена многоэтажка - атака на Киев сегодня

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию на 16 ноября 2024, в обзоре ТСН.

  

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