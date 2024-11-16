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ТСН
ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН 16 ноября. Массированная атака дронами! Ужас в интернатах! Ситуация на фронте
Новости ТСН 16 ноября. Массированная атака дронами! Ужас в интернатах! Ситуация на фронте
Новости ТСН 16 ноября. Массированная атака дронами! Ужас в интернатах! Ситуация на фронте
На Оболони повреждена многоэтажка - атака на Киев сегодня
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На Оболони повреждена многоэтажка - атака на Киев сегодня
Президент оккупированной Абхазии Аслан Бжания сбежал из Сухуми
ТСН новости 07:00 16 ноября. Атака дронов на Киев! Президент Абхазии сбежал!
Глава японского МИД прибыл в Украину с необъявленным визитом
Стрельба на Киевщине: подозреваемому грозит 7 лет за решеткой
Когда украинцам начнут выплачивать по тысяче гривен
Жесткие городские бои идут в Торецке! Кадры штурмов и репортаж с передовой
ТСН Новости 08:00 16 ноября. Бои за Покровск. Трамп снова говорит об Украине.
Майк Тайсон проиграл бой Джейку Полу
Эвакуация из Курахово приостановлена! Враг контролирует все въезды в город!
Новости ТСН 09:00 16 ноября. Россияне оккупировали Максимовку. Звонок Шольца Путину
Люди в отчаянии! На Днепропетровщине месяцами отсутствует вода
Пытался попасть в Польшу с поддельным удостоверением об инвалидности: на границе задержали уклониста
Министр иностранных дел Польши анонсировал переговоры по войне в Украине
Ночная атака дронами! Столкновения в Абхазии! ТСН Новости 10:00 16 ноября
Атаковали ракетами и 90 дронами! Последствия обстрелов Украины 16 ноября
Отключение электроэнергии! В Киеве будут действовать ограничения света для промышленности и бизнеса
Переговоры с Россией возможны! Владимир Зеленский сделал громкое заявление
Жилье для переселенцев: 30 семей получили ключи от новых домов
Реабилитация спортом! В Киеве волонтеры сплотили ветеранов войны на спортивную тренировку
Новости ТСН 11:00 16 ноября. Обломки сыпались на дорогу и киоски – атака по Запорожью
Пленные-гражданские должны иметь право на отсрочку, - омбудсмен Лубинец
16 ноября - финал Детского Евровидения-2024
Латвийские волонтеры передали ВСУ 12 автомобилей
Кошмар в Запорожье после атаки дронами! Что говорят люди | Наживо
Эти детишки могут поместиться в ладони... Истории поспешаек и как на них повлияла война
У него начались сердечные приступы: история азовца, которого РФ мучает в плену
Вкусные носки! В галушковой мануфактуре Полтавы презентуют креативные блюда
Новости ТСН 12:00 16 ноября. Резкое заявление Зеленского о переговорах с РФ. Обстрел Запорожья
Украинцы в отчаянии и сдаются? Как принять трудности войны сегодня и не сойти с ума
РФ готовится к масштабному удару по Украине - под атакой будет энергосистема?
«Операция фальшивая цель": разоблачены планы РФ по массированным атакам дронами
Экоцид россиян и климатический саммит: как Украина привлекает внимание мира к преступлениям РФ?
ЦИК Грузии признала победителями парламентских выборов правящую партию страны
Как трансфузия работает на практике прямо на фронте - медик Азова раскрыл детали
Горит, дымит, стреляет, взрывается! Мобилизованным добавили времени на подготовку: как учат новобранцев
Новости ТСН 13:00 16 ноября. Разоблачен план РФ по БПЛА! Оккупанты зашли в Курахово!
Новобранцев будут готовить на две недели дольше - как это поможет в реальном бою
Травмы войны, которые разрушают лицо! Как хирурги и волонтеры возвращают красоту раненым
ТСН Новости 14:00 16 ноября. Массированная атака дронами! Ужасы в интернатах! Ликвидация МСЭК
Новости Украины и мира по состоянию на 16 ноября 2024, в обзоре ТСН.
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