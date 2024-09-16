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Новости ТСН 16 сентября. Обстрел Харькова, Европу затопило, пожары в Киевской области

Новости ТСН 16 сентября. Обстрел Харькова, Европу затопило, пожары в Киевской области

Новости ТСН 17:00 16 сентября. Масштабный пожар на Днепропетровщине и новые удары по энергетике

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Новости Украины и мира по состоянию на 16 сентября 2024, в обзоре ТСН.

       

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