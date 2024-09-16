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ТСН.Спецвыпуск
Новости ТСН 16 сентября. Обстрел Харькова, Европу затопило, пожары в Киевской области
Новости ТСН 16 сентября. Обстрел Харькова, Европу затопило, пожары в Киевской области
Новости ТСН 16 сентября. Обстрел Харькова, Европу затопило, пожары в Киевской области
Новости ТСН 17:00 16 сентября. Масштабный пожар на Днепропетровщине и новые удары по энергетике
Сюжеты выпуска
Новости ТСН 17:00 16 сентября. Масштабный пожар на Днепропетровщине и новые удары по энергетике
Защитник Змеиного Влад Задорин вернулся и рассказал все! Большое откровенное интервью!
Это кино все равно покажут! Российская пропаганда победила!? Почему его не запретили?
Будут выключать? Новые удары пое! Будут ли вымывать свет из-за обстрелов? Детали здесь!
Пожары охватили Украину! Горит Киевщина, Днепропетровщина! Где именно горит?
Роботы уже воюют в рядах ВСУ! Обзор инновационного наземного дрона «Термит»
Языковые патрули на улицах Ивано-Франковска: какое наказание ждет русскоязычных
Новости ТСН 16:00 16 сентября. Фейк об обстреле Ровенской АЭС. Новый рекорд Украины
Россияне украли украинские дроны-драконы: как враг догоняет украинские технологии
40-тонный экспонат: в центре Киева появилась реалистичная инсталляция
В условиях войны, их работа приобрела новые реалии! Спасатели отмечают праздник
Состояние стихийного бедствия! Поляки в ужасе! Такого в стране никогда не было
Впервые увидеть сына и обнять взглядом! Жизнь после плена
Новости ТСН 15:00 16 сентября. Европу затопило, пожары в Киевской области, загрязнение воды
ГСЧС посетили киевский лицей и установили новый рекорд Украины
Россияне запустили фейк об обстреле Ровенской АЭС
Владимир Путин увеличил численность вооруженных сил России
60 патронов в полицейских! Военный учинил расправу над копами в Хмельницком
Продовольственная безопасность прежде всего: новый министр аграрной политики Коваль о главных вызовах в 2024 году
Фестиваль «Мельпомена Таврии»: художественное напоминание о том, что Херсон живет
Заснул в купе проводника на полу, а ноги выбросил в коридор!
Студентам-контрактникам будут покрывать расходы на обучение! Гранты уже доступны в Дії!
Погибли два ребенка! Жуткая авария в Винницкой области
Неделя памяти Георгия Гонгадзе - в Киеве открыли аллею памяти погибшего журналиста
Туалетный скандал! В Днепре школьная уборная возмутила людей
На Прикарпатье прошел финал национального отбора соревнований среди ветеранов «Strong Spirit's Games»
Новости ТСН 14:00 16 сентября. Стихия десятилетия в Европе, позорный инцидент в «Укрзализныце», неделя памяти Георгия Гонгадзе
Сокрушительные наводнения в Европе коснулись Украинцев!
Угрозы для киевлян нет! Гринчук о загрязнении Десны, которое добралось до Киевщины
От удара по детям до ядерки: грязные инструменты РФ в ответ на международную активность Украины
Поисково-спасательные работы завершились! Терехов вживую о ситуации в Харькове сегодня
Украину накроет мощный антициклон! Какой погоды ждать и почему жителям столицы стоит закрывать окна?
"Антитела" спели для студентов и преподавателей Гарварда!
В Киеве устроили забег в поддержку пленных
29 месяцев разлуки! Спасенный пес из Мариуполя, дождался хозяина из плена
Государство даст деньги! Более миллиона украинцев уже присоединились!
Его подозревают в покушении на полицейских! Состоялся суд над военнослужащим в Хмельницкой области
Смог и запах гари на Киевщине! Снова горит сухая трава и торфяники!
Новости ТСН 13:00 16 сентября. Удар по Харькову, "Национальный кэшбек", "Антитела" в Гарварде
Изменения в движении поездов Укрзализныци: куда в Европе не удастся доехать из-за наводнения
Почему шахеды стало труднее сбивать и что на самом деле происходит на Курщине сейчас
Новости ТСН 12:00 16 сентября. Удар по Харькову, «хлопок» в Белгороде, второе покушение на Трампа
Не хватает врачей! На Киевщине открыли общежитие из модульных квартир для медиков!
Грязная вода и воздух! Киевщина под испытанием стихий
Двухнедельные осадки за два часа! Одесса поплыла
Нападающий на Трампа оказался активным сторонником Украины!
Серия взрывов в Белгороде! Местные публикуют кадры пожаров!
Взрывная волна разрушала все на своем пути! КАБ прилетел по Харькову
Белгород подвергся атаке: повреждены квартиры, горели авто
Новости Украины и мира по состоянию на 16 сентября 2024, в обзоре ТСН.
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