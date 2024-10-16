Новости ТСН 18:00 16 октября. План победы! Военные КНДР уже на войне!

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00 среды, 16 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - План победы представил президент Зеленский в Верховной Раде: 5 пунктов, 3 тайных приложения. Что в нем? - Зачистили 400 гектаров леса и уничтожили почти полк оккупантов на Харьковщине - подразделения ГУР «Артан», «Кракен» и «Международный легион» провели успешную спецоперацию. - Оккупанты давят и продвигаются на Донетчине и Запорожье. - Не будут скупиться на войну и в следующем году - в России опубликовали проект бюджета на 2025 год. За день будут тратить 274 миллиона долларов. - Харьков живет в ритме тревог. Власти объявили обязательную эвакуацию для всех гражданских из Купянска и еще трех соседних общин. - Теперь они могут летать быстрее и выше: Россия модернизировала ударные «Шахеды», пишут в Институте исследования войны. - Украинскую армию усилят новейшими боевыми беспилотниками из Франции. - Военные КНДР уже есть на российско-украинской войне, говорит Дмитрий Жмайло, соучредитель Украинского центра безопасности и сотрудничества. - Верните наших детей, мужей, отцов домой! С такой просьбой под Офис президента вышли более 200 родных военнопленных и без вести пропавших. - Украина выполнила показатели программы МВФ и уже в этом месяце может получить очередной транш в 1,1 млрд долларов. На какие нужды? - СБУ задержала чиновника «Укрэнерго», который «сливал» информацию о последствиях ударов по украинским энергообъектам. Как его накажут? - «Зимний период». Уже с 1 ноября на дорогах всех городов Украины ездить можно будет не быстрее 50 км/ч. - 10 суток бродил по горам, несколько последних дней без еды и воды. На Закарпатье спасатели нашли в высокогорье обессиленного туриста. - Настоящая зима пришла в Карпаты: на горе Поп Иван ударил мороз и держится снег. Какой прогноз украинских синоптиков?