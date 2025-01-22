Новости ТСН 18:00 22 января. Окончание войны от США, предотвращение психиатра ВСУ и День Соборности

Новости Украины и мира по состоянию 18.00, 22 января 2025 года, в обзоре ТСН: - На Курщине ССО в 8-часовом бою ликвидировали 21 и ранили 40 бойцов КНДР. - Работа саперов 24-й ОБМБР возле Часового Яра. Как под взрывы вражеских снарядов расчищают дорогу для проезда нашей техники. - Окончание войны в Украине будет официальной политикой США - заявил новый Госсекретарь Марко Рубио. - Сирийцы послали российский военный корабль по известному адресу - разорвали соглашение с Россией об управлении портом Тартус. - Мера пресечения Главному психиатру ВСУ. В Шевченковский райсуд Киева Олега Друзя привезли в «скорой». - 2 месяца под стражей без права на залог - в Белоцерковском суде избрали меру пресечения главному подозреваемому в издевательстве над несовершеннолетней. - 22 января в Украине - День Соборности. Традиционная с 1990 года Цепь Единства сейчас виртуальная, ее начал Президент Зеленский на Софийской площади в столице. - Скандал в селе Красятичи Киевской области. Почему Поселковый совет выступил против установки на аллее портрета погибшему воину? - 11 лет назад во время протестов в центре Киева были застрелены белорус Михаил Жизневский и армянин Сергей Нигоян. - Украинский фильм «Лента времени» режиссера Екатерины Горностай отобрали в основной конкурс 75-го кинофестиваля Берлинале.