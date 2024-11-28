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Новости ТСН 18:00 27 ноября. Масштабный удар по энергетике! РФ готовится к войне с Западом!

Новости ТСН 18:00 27 ноября. Масштабный удар по энергетике! РФ готовится к войне с Западом!

Новости ТСН 18:00 27 ноября. Масштабный удар по энергетике! РФ готовится к войне с Западом!

Сюжеты выпуска

Новости Украины и мира по состоянию 18:00 27 ноября 2024 года, в обзоре ТСН.

   

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