Новости ТСН 18:00 27 ноября. Заявление главы НАТО, помощь от Германии и Маск снова отличился

Новости Украины и мира по состоянию 18:00 27 ноября 2024 года, в обзоре ТСН. - Сегодня россияне в Запорожье атаковали fpv-дроном авто, которое развозит хлеб в прифронтовые села. - Угрозы россии применить ядерное оружие - это большая ИПСО, направленная, в первую очередь на западную аудиторию - объясняют в украинском центре стратегических коммуникаций. - Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии. Во главе - президент уже второй раз - Урсула фон дер Ляйен. - Бойцы 42 ОМБР показали как сейчас выглядит городок Торецк в Донецкой области, война за который длится уже более 10 лет. - Генсек Рютте заявил, что НАТО должно пойти дальше в поддержке Украины. В частности, обеспечить критически важную ПВО и выполнить взятые на саммите в Вашингтоне обязательства. - Байден предлагает Конгрессу США одобрить дополнительное финансирование помощи Украине на 24 миллиарда долларов. Комментируя новость, Илон Маск написал в соцсетях - «Это не ок». - Германия выделила 65 миллионов евро на восстановление энергетики Украины. Увеличение помощи в следующем году обсуждает Норвегия. - Послы ЕС сегодня обсудят уже 15-й пакет санкций против России. Что в нем и когда примут? - Украина хочет забрать российское консульство в Познани. Предложение сделала польская сторона, Киев уже направил официальную ноту с запросом. - Музей, библиотека и музыкальная школа из Покровска отныне на центральном проспекте Днепра. Почему там особое место занимает «Щедрик» Леонтовича? - Сегодня в столичном центре кардиологии и кардиохирургии прооперировали женщину с опухолью, которая заполнила четвертую часть сердца. - Харьковские инженеры презентовали новую разработку для обезвреживания вражеских мин. Репортаж из Харькова. - В Киеве с 1 декабря откроют движение по Подольскому мосту через Днепр.