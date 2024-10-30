Новости ТСН 18:00 30 октября. Продвижение окупантов! Беспощадные удары по городам!

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00 среды, 30 октября 2024 года, в обзоре ТСН: - 19-я атака на Киев в октябре. От обломков сбитых «Шахедов» в Соломенском районе в многоэтажке вспыхнул пожар. Врачи оказали помощь десятку людей, среди них - девочка-школьница. - Здание Госпрома в Харькове планируют восстановить как можно быстрее. Какие повреждения имеет здание - о предварительных выводах экспертов Виктория Стрельцова расскажет. - Оккупанты продвигаются в Донецкой области. По информации DeepState, враг, очевидно, оккупировал Богоявленку и Новоукраинку на Угледарском направлении. - Немецкий обоНовости ТСН 18:00 30 октября. Продвижение оккупантов! Беспощадные удары по городам! Ронной концерн Rheinmetall и хорватская компания DOK-ING подписали соглашение о производстве беспилотников, которые будут сопровождать танки на поле боя.Новости ТСН 18:00 30 октября. Продвижение оккупантов! Беспощадные удары по городам! - Словацкий премьер Роберт Фицо дал интервью подсанкционной российской пропагандистке Ольге Скабеевой. О чем рассказывал? - Украина и Россия ведут предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает издание Financial Times. - На международную конференцию Красного Креста в Женеву приехали родные украинских пленных и пропавших без вести. Они встретятся с руководством Красного Креста - рассказала ТСН Алена Лила, представительница Объединения семей защитников ТРО. - Со времени войны пытки стали в России частью стратегии - такие выводы обнародованы в докладе ООН. - Минобороны упрощает возврат имущества военнослужащим - после службы нужно будет возвращать только бронежилет и каску. Об этом написал Рустем Умеров. - Готов ли Олег Сенцов пожертвовать родным Крымом ради окончания войны, отношение к мобилизации и какими глазами смотрят реальную украинскую войну из окопа иностранцы - интервью режиссера Маричке Падалко смотрите на ютуб канале ТСН. https://youtu.be/E8PaBtoFTxc