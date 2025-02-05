Новости ТСН 18:00 5 февраля. Теракт под ТЦК в Хмельницкой области, трибунал для Путина и стрельба в Европе  

Новости Украины и мира по состоянию на 18:00 5 февраля 2025 года, в обзоре ТСН. - Россияне обстреливают украинские прифронтовые регионы. - Взрыв в Хмельницкой области. Прогремело вблизи здания ТЦК в Каменец-Подольском. - Теракта в Ровенском ТЦК. По данным СБУ, его совершили россияне, взорвав завербованного агента. - Ситуация на фронте. Самыми горячими остаются Покровское, Торецкое и Курское направления. - Съемочная группа ТСН попала под российский обстрел. - На войне с Россией 45 тысяч погибших украинских бойцов и почти 400 тысяч ранены. Цифры назвал Зеленский - Скамья подсудимых для путина. В Евросоюзе говорят о прогрессе по созданию спецтрибунала по российской агрессии. - США прекратили участие в Совете ООН по правам человека. - Стрельба в центре города Брюсселя. Полиция ищет злоумышленников с автоматами. - «Худшая массовая стрельба в истории Швеции» - возросло количество погибших во время нападения в одной из школ. - Доказательства сбития пассажирского самолета россией. Чем именно россияне попали по рейсу «Баку-Грозный»? - Народный депутат Николай Тищенко прибыл в Днепр, где его судят за нападение на ветерана. - Трудоустроиться, не выходя из метро. В столичной подземке организовали ярмарку вакансий. - Украинская сборная ветеранов прибыла в Канаду, где стартуют Игры Непокоренных.